Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с испанским спутником Hispasat

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6 для Испании с мыса Канаверал во Флориде, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Ракета выводит на орбиту испанский спутник Hispasat 30W-6. Он предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.
Как ранее заявил глава компании SpaceX Илон Маск, спутник станет самым тяжелым грузом, когда-либо доставленным этой ракетой на геостационарную орбиту.
Через полчаса после запуска компания SpaceX подтвердила "успешный вывод (спутника) Hispasat 30W-6 на переходную геостационарную орбиту".