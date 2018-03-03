Россия и Китай подписали соглашение по исследованию Луны и дальнего космоса

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) намерены сотрудничать в области исследования Луны и дальнего космоса, сообщает российское космическое ведомство. Соответствующее соглашение стороны подписали на международном форуме по освоению космоса, который проходит в Токио.
Подписи под документом поставили генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров и заместитель главы КНКА У Яньхуа.
Кроме того, они договорились создать совместный центр данных по лунным проектам и дальнему космосу, к которому при необходимости будут привлекать научные и промышленные компании из обеих стран.
Кроме того, в ноябре "Роскосмос" и КНКА подписали программу сотрудничества в космической области на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование соответствующих вопросов.