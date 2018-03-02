Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида 2018 DV1.сайте проекта The Virtual Telescope Project 2.0, где будет вестись онлайн-трансляция полета 2018 DV1, заявлено, что астероид пройдет на расстоянии 105 тысяч километров от Земли. Диаметр объекта варьируется в пределах 5,6-12 метров.
Астрономы отмечают, что угрозы столкновения астероида с нашей планетой нет.
Впервые 2018 DV1 зафиксировали в конце февраля сотрудники обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США.