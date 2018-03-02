Вернувшийся с орбиты Мисуркин рассказал об игре в бадминтон на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 2 мар — РИА Новости. Командная игра в бадминтон на МКС является одним из лучших методов сплочения международного экипажа, заявил вернувшийся 28 февраля на Землю космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

"Первого января 2018 года мы открыли на МКС эпоху командного космического спорта: теперь он в космосе есть, и это бадминтон! Не просто далось все это организовать, я очень благодарен всем, кто поддержал, а это национальная Федерация бадминтона РФ, Роскосмос, РКК "Энергия", — отметил Мисуркин.

По словам космонавта, как давнему поклоннику игры ему очень хотелось проверить, как будет вести себя бадминтонный воланчик в условиях невесомости.

"Командная игра прошла зрелищно и захватывающе. Ролики можно увидеть на сайте Роскосмоса и в моих аккаунтах в соцсетях. Это шикарная эмоциональная разрядка на орбите, и, что самое главное, один из лучших способов сплочения международного экипажа на МКС", — заключил Мисуркин на первой послеполетной пресс-конференции.