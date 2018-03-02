Ученые рассказали, сколько раз астероиды сблизятся с Землей в 2018 году

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Астероиды, размер которых в поперечнике превышает 100 метров, в 2018 году более 30 раз могут сблизиться с Землей на опасные расстояния, прогнозирует Центр "Антистихия".

"В 2018 году опасных сближений с такими астероидами прогнозируется 34 раза", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По данным Центра "Антистихия", в 2017 году более 730 астероидов подошли к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.

К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.

Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение в ненаселенный район Тунгусского метеороида 1908 года не вызвало таких последствий.