Ученые рассказали, как Tesla Маска может уничтожить жизнь на Марсе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Автомобиль Tesla Rodster, запущенный в космос компанией SpaceX, в случае столкновения с Марсом занесет на планету земные бактерии, которые могут угрожать местной биологической жизни. Об этом предупреждают ученые из американского Университета Пердью.

В заявлении напоминается, что в НАСА понимают опасность попадания земных бактерий на другие планеты, поэтому космические аппараты, отправляемые к Луне или Марсу, проходят обработку и доводятся до стерильного состояния. Однако Tesla такую подготовку не прошла, отмечают ученые.

"Если на Марсе существует биологическая жизнь, то она рискует перемешаться с организмами с Земли. Окажутся ли земные представители более способными к адаптации и завоют Марс, таким образом, что мы не узнаем, какая у него была биосфера? Или же они не смогут адаптироваться лучше марсианских организмов? Мы не знаем", — говорит специалист по планетарным исследованиям профессор Джей Мелош.

Ученые напоминают, что экстремальные температуры, низкое давление и радиация делают космическое пространство неприветливой средой для живых организмов. Однако это не всегда убивает их — некоторые бактерии в вакууме впадают в спячку и до тех пор, пока они не окажутся в подходящих условиях.

Ранее ученые показали, что "Тесла" сблизится с Красной планетой уже в этом году.