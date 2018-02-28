Россия и Монголия готовят соглашение о космическом сотрудничестве

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия и Монголия готовят межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, заявил глава Минприроды России Сергей Донской, возглавляющий двустороннюю межправительственную комиссию.

"Кроме традиционных сфер сотрудничества готовы взаимодействовать по новым направлениям, включая области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сказал Донской на заседании комиссии.

"В целях формирования договорно-правовой основы выступаем за подготовку соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Монголии о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, проект которого находится на рассмотрении монгольской стороны", – добавил он.

По его словам, Россия также заинтересована в налаживании сотрудничества по таким направлениям, как спутниковая навигация (ГЛОНАСС) и дистанционное зондирование Земли.

"Надеемся, что монгольская сторона определит уполномоченную организацию, ответственную за деятельность в космической области для более плотных партнерских контактов с госкорпорацией "Роскосмос", – заключил Донской.

В Москве в среду проходит заседание 21-ой межправительственной комиссии РФ и Монголии. Сопредседатели МПК являются глава Минприроды России Сергей Донской и премьер-министр Монголии Ульзийсайханы Энхтувшин.