Новый экипаж МКС вручную запустит наноспутники и установит камеры RT360

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, (Московская область), 22 фев — РИА Новости. Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, новый экипаж МКС вручную запустит несколько наноспутников, установит панорамные видеокамеры RT360, а также отправит в свободный полет две устаревшие антенны, сообщил космонавт Олег Артемьев.

"Пока выход в открытый космос назначен на 8 августа. Основой работы станет установка двух антенн эксперимента "Икарус" для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. Кроме того, мы должны вручную запустить несколько наноспутников: это очередные "Танюши" курского Юго-Западного университета, под вопросом аппараты Самарского университета SamSat, спутники "Сириус", если они будут готовы и будут доставлены на следующем грузовике", — отметил он.

Кроме того, во время выхода 8 августа на внешней грузовой стреле будут установлены панорамные видеокамеры канала RT360.

"Вы знаете, как популярны оказались предыдущие панорамные съемки проекта RT360. В связи с этим решили продолжить, и на этот раз установим камеры не просто на поверхности станции, а на грузовую стрелу, благодаря чему съемка будет как бы со штатива, со стороны, и позволит увидеть, как запускаются спутники и вообще ощутить масштаб происходящего", — отметил космонавт.

Также, по его словам, во время работы на внешней поверхности станции планируется удалить устаревшие антенны, и запустить их в открытый космос.

"Мы будем удалять ту аппаратуру, которая уже отслужила: это научная аппаратура эксперимента "Обстановка". Это две антенны, которые мы будем отправлять в свободное плавание, и которые, думаю, позднее нормально сгорят в плотных слоях атмосферы Земли", — уточнил Артемьев.

По его словам, пока работы за бортом станции планируется выполнить в скафандрах разных моделей.

"Сейчас по циклограмме я буду выходить в новом скафандре "Орлан — МКС", а Сергей Прокопьев — в предыдущей версии. Но сегодня к нам подходили представители предприятия "Звезда", где делают скафандры, и сказали, что на МКС будет доставлен еще один "Орлан-МКС", так что, может быть, оба пойдем в новых", — заключил космонавт.