Двигатели для "Союзов", работающих на нафтиле, испытают в 2018 году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В 2018 году пройдут первые испытания двигателей для ракет-носителей "Союз", работающих на новом горючем "нафтил" с доработанной системой регулирования двигателя, говорится в итоговом отчете о финансовой и производственной деятельности НПО "Энергомаш" в 2017 году.

Главный конструктор НПО Петр Левочкин отметил, что в 2017 году велась подготовка и модернизация двигателя РН "Союз", направленная на адаптацию РН для старта с космодрома "Восточный", а также сертификация нового горючего "Нафтил".

"В НПО Энергомаш и на предприятиях-изготовителях двигателя была разработана конструкторская документация и изготовлена материальная часть для проведения в 2018 году испытаний на новом горючем с доработанной системой регулирования двигателя", — отметил он.

По словам Левочкина, в 2017 году проводились работы по модернизации двигателей первой ступени для РН "Протон", связанные с переходом на отечественные комплектующие. Новые изделия будут сертифицированы в 2018 году.