МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Реализация планов американских компаний по созданию пилотируемых космических кораблей угрожает монополии России в этом направлении. Об этом говорится в отчете ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" за четвертый квартал 2017 года.
В РКК "Энергия" добавляют, что NASA планирует начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году. В корпорации прогнозируют, что в этой связи монополия России на рынке представляется недолговечной, а конкуренция будет нарастать.
В то же время в компании ожидают стабильный спрос на производимые РКК "Энергия" корабли типа "Союз" и "Прогресс" на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС). Это объясняется международными обязательствами России по доставке на станцию членов международных экипажей и грузов.