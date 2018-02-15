МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Реализация планов американских компаний по созданию пилотируемых космических кораблей угрожает монополии России в этом направлении. Об этом говорится в отчете ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" за четвертый квартал 2017 года.

В документе отмечается, что после закрытия американской программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полетов. Однако уже в 2012 году NASA начало поставлять грузы на МКС с помощью кораблей Dragon, а с 2013-го — на кораблях Cygnus. Как следствие, заказы США на перевозки грузов с помощью кораблей "Прогресс" сократились, указывается в отчете.

В РКК "Энергия" добавляют, что NASA планирует начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году. В корпорации прогнозируют, что в этой связи монополия России на рынке представляется недолговечной, а конкуренция будет нарастать.

В то же время в компании ожидают стабильный спрос на производимые РКК "Энергия" корабли типа "Союз" и "Прогресс" на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС). Это объясняется международными обязательствами России по доставке на станцию членов международных экипажей и грузов.