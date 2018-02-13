Стала известна стоимость плавучего космодрома "Морской старт"

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Приобретение плавучего космодрома "Морской старт" и вывод его из консервации в итоге обойдутся "S7 Космические транспортные системы" в 150 миллионов долларов, рассказал гендиректор компании Сергей Сопов.

"Общая сумма инвестиций в приобретение космодрома "Морской старт", включая вывод его из консервации, составляет около 150 миллионов долларов", — сказал Сопов в интервью газете " Известия ", добавив при этом, что вопрос о привлечении каких-либо дополнительных средств пока не обсуждается.

По его словам, в выпуске 12 заказанных ранее ракет "Зенит", окончательная сборка которых производится на Украине, будут занято 150 российских предприятий. При этом они произведут работы, которые будут оцениваться в 80% себестоимости ракеты.

"Выполнение контракта на 12 "Зенитов" принесет российским предприятиям полмиллиарда долларов", — добавил Сопов.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома — носители семейства "Зенит", изготавливаемые на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Их поставки прекратились после ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году. Последний пуск "Зенита" с "Морского старта" был произведен в 2014 году.