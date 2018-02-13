Стала известна стоимость плавучего космодрома "Морской старт"

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Приобретение плавучего космодрома "Морской старт" и вывод его из консервации в итоге обойдутся "S7 Космические транспортные системы" в 150 миллионов долларов, рассказал гендиректор компании Сергей Сопов.
По его словам, в выпуске 12 заказанных ранее ракет "Зенит", окончательная сборка которых производится на Украине, будут занято 150 российских предприятий. При этом они произведут работы, которые будут оцениваться в 80% себестоимости ракеты.
"Выполнение контракта на 12 "Зенитов" принесет российским предприятиям полмиллиарда долларов", — добавил Сопов.
Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома — носители семейства "Зенит", изготавливаемые на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Их поставки прекратились после ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году. Последний пуск "Зенита" с "Морского старта" был произведен в 2014 году.