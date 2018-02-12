Эксперт: Boeing и российская S7 могут в будущем стать совладельцами МКС

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский Boeing и российская S7 могут в будущем стать совладельцами Международной космической станции (МКС) после обсуждаемого прекращения её государственного финансирования после 2024 года, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Газета Washington Post со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ NASA сообщила, что администрация США намеревается превратить МКС в частный проект с привлечением крупных компаний. Ранее издание The Verge сообщило со ссылкой на проект бюджета о том, что финансирование Соединенными Штатами проекта МКС после 2024 года не предусматривается.

Boeing как будущий совладелец МКС

"С точки зрения госпрограмм судьба МКС рано или поздно должна была подойти к своему естественному завершению. Тем более, что у США, как основного финансового инвестора этой программы, появилась новая цель, куда будут вкладываться основные государственные средства — это лунная программа. Даже бюджет NASA не сможет потянуть одновременно две таких программы. Поэтому США заблаговременно, за семь лет, уведомили о намерении прекратить финансирование на рубеже 2024 года, за что им, кстати, надо сказать спасибо: потому, что они и за гораздо меньшие сроки имеют обыкновение предупреждать о чём-то своих партнёров", — отметил Ионин.

По его словам, после этого решения у США, как владельцев большей части модулей и основного инвестора, есть два пути: сведение с орбиты и затопление МКС, либо поиск частных инвесторов, которые могли бы частично софинансировать работу на станции.

"Выбран второй путь, как более практичный. На мой взгляд, да простит меня Илон Маск, в данный момент в США есть только одна крупная компания, способная "потянуть" этот проект с финансовой стороны. Это компания Boeing, которая изначально являлась контрагентом NASA по проекту МКС, и лучше всех знает, что собой представляет станция. В реальности, желающих с американской стороны может стать гораздо больше, и Boeing сможет возглавить эту кооперацию", — отметил эксперт.

Предложения российской компании S7

"Что касается российских предложений, то они были публично озвучены примерно два месяца назад компанией S7 Space, владеющей плавучим космодромом "Морской старт" на первой конференции "Космос как бизнес". Речь шла о создании на базе российского сегмента МКС орбитального хаба, как промежуточной грузовой площадки для запусков к Луне и ключевого элемента для последующего освоения дальнего космоса", — уточнил Ионин.

По его словам, речь идет о создании на основе МКС транспортной системы, с помощью которой космонавты будут обслуживать грузопоток, доставляемый межорбитальными транспортными буксирами, осуществлять сборку новых орбитальных конструкций, что позволит снизить расходы для осуществления дальнейших межпланетных перелетов.

Возможный сценарий развития событий

Для постепенного перехода станции в частные руки потребуются длительные согласования. Для начала принципиальные решения должны принять правительства стран-участниц проекта.

"Конечно, в первую очередь, это руководство России и США, как основных участников программы. Далее правительства европейских стран. После принятия политического решения может быть создан частный международный консорциум, этот вопрос обсуждается. Главное, что у России уже есть реальное предложение от крупной компании, и мы не находимся в положении "бедных родственников". Это хорошее предложение, потому что в случае его реализации оно делает станцию не только и не столько местом для пребывания богатых туристов, а действительно серьезным международным плацдармом для полетов в дальний космос", — заключил эксперт.