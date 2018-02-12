МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский Boeing и российская S7 могут в будущем стать совладельцами Международной космической станции (МКС) после обсуждаемого прекращения её государственного финансирования после 2024 года, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Газета Washington Post со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ NASA сообщила, что администрация США намеревается превратить МКС в частный проект с привлечением крупных компаний. Ранее издание The Verge сообщило со ссылкой на проект бюджета о том, что финансирование Соединенными Штатами проекта МКС после 2024 года не предусматривается.
Boeing как будущий совладелец МКС
По его словам, после этого решения у США, как владельцев большей части модулей и основного инвестора, есть два пути: сведение с орбиты и затопление МКС, либо поиск частных инвесторов, которые могли бы частично софинансировать работу на станции.
"Выбран второй путь, как более практичный. На мой взгляд, да простит меня Илон Маск, в данный момент в США есть только одна крупная компания, способная "потянуть" этот проект с финансовой стороны. Это компания Boeing, которая изначально являлась контрагентом NASA по проекту МКС, и лучше всех знает, что собой представляет станция. В реальности, желающих с американской стороны может стать гораздо больше, и Boeing сможет возглавить эту кооперацию", — отметил эксперт.
Предложения российской компании S7
По его словам, речь идет о создании на основе МКС транспортной системы, с помощью которой космонавты будут обслуживать грузопоток, доставляемый межорбитальными транспортными буксирами, осуществлять сборку новых орбитальных конструкций, что позволит снизить расходы для осуществления дальнейших межпланетных перелетов.
Возможный сценарий развития событий
"Конечно, в первую очередь, это руководство России и США, как основных участников программы. Далее правительства европейских стран. После принятия политического решения может быть создан частный международный консорциум, этот вопрос обсуждается. Главное, что у России уже есть реальное предложение от крупной компании, и мы не находимся в положении "бедных родственников". Это хорошее предложение, потому что в случае его реализации оно делает станцию не только и не столько местом для пребывания богатых туристов, а действительно серьезным международным плацдармом для полетов в дальний космос", — заключил эксперт.