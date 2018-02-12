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РИА Наука
Космос

России будет что предложить бизнесу на МКС после 2024 года, считает эксперт

10:4112.02.2018
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© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр МисуркинСтыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции. Архивное фотоСтыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия также могла бы предложить использовать свои сегменты Международной космической станции в коммерческих целях после окончания официального "срока существования" МКС в 2024 году, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Международная космическая станция
© NASA
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Ранее Washington Post сообщила, что окончание финансирования американского сегмента МКС в 2024 год не предусматривает затопления станции сразу после этого срока. На её основе может быть создана некая "коммерческая платформа" для проведения дальнейших экспериментов.

"Это только при согласовании будущего МКС может определиться, может для нас тоже эти предложения окажутся интересными и мы как-то попытаемся вписать наши планы", — сказал Железняков.

Он уточнил, что даже те российские модули, с которых начиналась постройка МКС 20 лет назад, могут представлять для бизнеса интерес, если из новых будет создана отдельная Российская орбитальная станция (РОС).

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина/Dauria Aerospace
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"Это всё зависит от того, как мы проведем маркетинговую политику. Если у нас будет, что предложить каким-то коммерческим структурам, в том числе и западным, тогда, наверное, востребованность будет, и это впишется в проект ", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что после прекращения эксплуатации МКС в 2024 году может быть создана РОС. В неё должны войти три модуля, которые запланированы к отправке в 2018-2019 годах — Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", Научно-энергетический модуль (НЭМ) и Узловой модуль "Причал". Кроме того, для РОС могут создать шлюзовой и трансформируемый модули.

Масса станции составит порядка 60 тонн, она сможет принимать на борт экипаж из трех человек. Для доставки грузов и транспортировки космонавтов будут использоваться летающие сейчас корабли "Союз" и "Прогресс", а также разрабатываемый грузовозвращаемый корабль, который позволит доставлять больше полезной нагрузки по сравнению с "Прогрессами".

Поработали на рекорд: российские космонавты заменили на МКС модуль связи
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин заменили на МКС модуль связи.Роскосмос представил первые фотографии рекордного выхода в открытый космос космонавтов А. Мисуркина и А. Шкаплерова
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин заменили на МКС модуль связи.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкЗадержавшиеся из-за сложного монтажа снаружи МКС космонавты невольно на шесть минут побили рекорд по работе в открытом космосе - 8 часов 12 минут.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Задержавшиеся из-за сложного монтажа снаружи МКС космонавты невольно на шесть минут побили рекорд по работе в открытом космосе - 8 часов 12 минут.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкПредыдущий рекорд по времени пребывания на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Предыдущий рекорд по времени пребывания на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКотов и Рязанский в декабре 2013 года отработали снаружи МКС 8 часов 7 минут.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Котов и Рязанский в декабре 2013 года отработали снаружи МКС 8 часов 7 минут.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкМировой рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет пока 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Мировой рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет пока 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкМисуркин и Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля "Звезда" современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Мисуркин и Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля "Звезда" современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.
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