России будет что предложить бизнесу на МКС после 2024 года, считает эксперт

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия также могла бы предложить использовать свои сегменты Международной космической станции в коммерческих целях после окончания официального "срока существования" МКС в 2024 году, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Ранее Washington Post сообщила, что окончание финансирования американского сегмента МКС в 2024 год не предусматривает затопления станции сразу после этого срока. На её основе может быть создана некая "коммерческая платформа" для проведения дальнейших экспериментов.

"Это только при согласовании будущего МКС может определиться, может для нас тоже эти предложения окажутся интересными и мы как-то попытаемся вписать наши планы", — сказал Железняков.

Он уточнил, что даже те российские модули, с которых начиналась постройка МКС 20 лет назад, могут представлять для бизнеса интерес, если из новых будет создана отдельная Российская орбитальная станция (РОС).

"Это всё зависит от того, как мы проведем маркетинговую политику. Если у нас будет, что предложить каким-то коммерческим структурам, в том числе и западным, тогда, наверное, востребованность будет, и это впишется в проект ", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что после прекращения эксплуатации МКС в 2024 году может быть создана РОС. В неё должны войти три модуля, которые запланированы к отправке в 2018-2019 годах — Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", Научно-энергетический модуль (НЭМ) и Узловой модуль "Причал". Кроме того, для РОС могут создать шлюзовой и трансформируемый модули.

Масса станции составит порядка 60 тонн, она сможет принимать на борт экипаж из трех человек. Для доставки грузов и транспортировки космонавтов будут использоваться летающие сейчас корабли "Союз" и "Прогресс", а также разрабатываемый грузовозвращаемый корабль, который позволит доставлять больше полезной нагрузки по сравнению с "Прогрессами".