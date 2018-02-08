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РИА Наука
Космос

В NASA создадут "космическую подлодку" для исследования спутника Сатурна

12:2308.02.2018
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© Фото : NASA/JPL/Space Science InstituteСатурн, наполовину подсвеченный Солнцем в день солнцестояния. архивное фотоСатурн, наполовину подсвеченный Солнцем в день солнцестояния. архивное фото
© Фото : NASA/JPL/Space Science Institute

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские ученые из исследовательского университета Washington State University в городе Пулман совместно со специалистами NASA разработают "космическую подводную лодку" для исследования углеводородных водоемов естественного спутника планеты Сатурн Титана, где температура опускается до —180 градусов по Цельсию, сообщается на сайте университета.

Изображение Титана, спутника Сатурна, сделанное космическим аппаратом НАСА Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
На спутнике Сатурна обнаружили признаки жизни
Отмечается, что Титан представляет интерес для исследователей из-за способности удерживать жидкость на поверхности. На крупнейшем спутнике Сатурна есть реки, озера и океаны, выпадают осадки, состоящие из углеводородов.

NASA планирует отправить аппарат к Титану в течение следующих 20 лет. Как сообщается на сайте университета, исследователи воссоздали в лаборатории условия, схожие с условиями на спутнике.

Специалисты сконструировали специальный резервуар, в который помещена жидкость из метана, этана и других углеводородов при очень низкой температуре. В резервуар опускается цилиндрический нагревающийся картридж для измерения тепла, которое будет выделять аппарат.

Планета в пустоте космоса
© Fotolia / Vadimsadovski
Ученые: Галактику могут заселять миллионы "брошенных" лун
Одной из трудностей для ученых стало образование пузырьков азота, которые образуются при помещении субмарины, выделяющей тепло, в углеводородную жидкость. "Слишком много пузырьков затруднит возможность маневрирования судном, обзора, сбора данных и управления балластной системой", — отмечается на сайте университета.

Для того, чтобы видеосъемка при очень холодной температуре стала возможной, ученые использовали оптическое устройство бороскоп и видеокамеру, которая может выдерживать низкие температуры и высокое давление.

Специалисты также изучили, как низкие температуры влияют на водоемы из метана и этана, и выяснили, что из-за низкого содержания азота жидкость замерзает при еще более низких температурах (около —197 градусов по Цельсию), поэтому шанс для аппарата "столкнуться с айсбергом минимален".

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Космос
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Колхозник Дмитрий
Людей в космос вывозить не умеют, зато мечтают о таких вещах
12:41
08.02.2018
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Вадимъ Ануфрiенко
В смешариках было такое, только на Энцеладу летали)
12:38
08.02.2018
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