В России планируют наращивать выпуск солнечных батарей для спутников

СИНГАПУР, 8 фев — РИА Новости. Российские космические компании в рамках импортозамещения планируют увеличить выпуск солнечных батарей для спутников, сообщил глава "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов на Singapore Airshow 2018.

"В ближайшие несколько лет наши компании увеличат производство солнечных батарей для космических аппаратов", — сказал Тестоедов в четверг журналистам.

"Если изначально нам приходилось все компоненты покупать на рынке, то сейчас "переделы" все больше приходят в Россию: теперь уже и стекла, и подложки не покупаем, делаем сами. Теперь мы сказали нашим компаниям "Сатурн" и "Агат", что готовы закупать по 200-250 кв. метров в год, идём по пути наращивания объёмов", — добавил он.

Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" — одна из ведущих в российской космической отрасли. Это базовое предприятие по созданию спутников связи и системы ГЛОНАСС. ИСС владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах — от низких круговых до геостационарных.