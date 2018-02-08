Илон Маск опубликовал последнее фото "космонавта-манекена"

Манекен «Starman» за рулем автомобиля Tesla Roadster, который был запущен в космос при помощи ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Архивное фото

Манекен «Starman» за рулем автомобиля Tesla Roadster, который был запущен в космос при помощи ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Архивное фото

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава компании SpaceX опубликовал на своей странице в Instagram последнее фото манекена, сидящего в спорткаре Tesla Roadster, который был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли новейшей сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.

"Последний снимок Starman в Roadster перед выходом на орбиту Марса и пояса астероидов", — написал Маск в комментариях к снимку.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). В качестве нагрузки при первом запуске использовался спортивный автомобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Спорткар вышел на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

Исполнительный директор по коммуникациям "Роскосмоса" Игорь Буренков назвал запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем "хорошим трюком" и "рекламным ходом".

Между тем химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США предсказал скорое разрушение Tesla. Даже если автомобилю удастся избежать столкновения с крупными космическими объектами, он будет разрушен радиацией.

Ученый напомнил, что поверхность нашей планеты, в отличие от внеземного пространства, защищена от космической радиации и солнечных лучей магнитным полем и атмосферой. "В космосе все органические соединения будут подвергнуты разрушающему воздействию разных видов радиации", — рассказал химик.