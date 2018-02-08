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РИА Наука
Космос

Илон Маск опубликовал последнее фото "космонавта-манекена"

04:3708.02.2018
(обновлено: 05:16 08.02.2018)
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© AP Photo / Courtesy of Elon Musk/InstagramМанекен «Starman» за рулем автомобиля Tesla Roadster, который был запущен в космос при помощи ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Архивное фотоМанекен «Starman» за рулем автомобиля Tesla Roadster, который был запущен в космос при помощи ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Архивное фото
© AP Photo / Courtesy of Elon Musk/Instagram

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава компании SpaceX опубликовал на своей странице в Instagram последнее фото манекена, сидящего в спорткаре Tesla Roadster, который был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли новейшей сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.

 

Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

 

"Последний снимок Starman в Roadster перед выходом на орбиту Марса и пояса астероидов", — написал Маск в комментариях к снимку.
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). В качестве нагрузки при первом запуске использовался спортивный автомобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Спорткар вышел на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

Исполнительный директор по коммуникациям "Роскосмоса" Игорь Буренков назвал запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем "хорошим трюком" и "рекламным ходом".

Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy
© 2018 Associated Press
Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy
Между тем химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США предсказал скорое разрушение Tesla. Даже если автомобилю удастся избежать столкновения с крупными космическими объектами, он будет разрушен радиацией.

Ученый напомнил, что поверхность нашей планеты, в отличие от внеземного пространства, защищена от космической радиации и солнечных лучей магнитным полем и атмосферой. "В космосе все органические соединения будут подвергнуты разрушающему воздействию разных видов радиации", — рассказал химик.

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Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алексей Бородин
На снимке опять звезд не видно. И на автомобиле бликов звезд нет. Опять в павильоне снимали, как путешествие на Луну. Незнайки на Луне, блин...
05:42
08.02.2018
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