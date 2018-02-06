Сильный ветер может помешать первому старту Falcon Heavy, сообщили в SpaceX

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Сильный ветер может помешать первому испытательному старту мощнейшей ракеты Falcon Heavy во вторник, запуск пока отложен до 23:45 мск, сообщает компания SpaceX.

Первый старт новейшей и обещающей стать самой мощной из всех ракет-носителей на сегодня Falcon Heavy должен состояться во вторник. Стартовое окно открылось в 21:30 мск, это время было заявлено как расчетное время старта. Запуск должен состояться до 00:00 мск среды.

Как сообщила SpaceX, специалисты следят за ветром в верхних слоях атмосферы и пока новое время старта заявлено на 23:45 мск. Как сообщает Space Flight Now, в ближайшее время компания проведет очередную оценку погодных условий, после чего будет принято решение о переносе старта или начале заправки ракеты топливом. Как уточняет портал, каких-либо проблем с ракетой или стартовой площадкой не выявлено.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Примечательно, что SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использует для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших первых ступеней.

В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправляется со спортивным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster. Согласно предполетной лицензии, ракета выведет автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

Согласно информации SpaceX, ракета высотой в 70 метров способна выводить на низкую-околоземную орбиту до 64 тонн груза, она может отправить на Марс около 16,8 тонн, а на Плутон — до 3,5 тонн. В рамках предстоящего испытательного полета создатели планируют посадить два боковых разгонных блока на площадку в 13 километрах от места старта, затем центральный блок вернется на плавучую баржу в Атлантике. Компания традиционно будет вести прямую трансляцию запуска и возвращения разгонных блоков первой ступени.