RT показал в 3D первый чемпионат по бадминтону в космосе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. RT опубликовал панорамное 3D-видео первого в истории турнира по бадминтону на Международной космической станции.

На видео, снятом в рамках спецпроекта "Космос 360" совместно с Роскосмосом и РКК "Энергия", российские астронавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров соревнуются с коллегами из США (Джозев Акаба, Марк Ванде Хай) и Японии (Норишиге Канаи).

"Мы благодарны всем космонавтам-бадминтонистам, Роскосмосу и, конечно, телеканалу RT за поддержку этого проекта и бадминтона. Команда RT360 сняла великолепный ролик о первом космическом матче, который теперь доступен даже в панорамном формате, дающем эффект присутствия", — сказал председатель Совета национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

Видео покажут на командном чемпионате Европы по бадминтону, который пройдет в Казани с 13 по 18 февраля.

RT — один из лидеров среди СМИ в инновационном формате 360. В 2015 году телеканал одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 180 видео. Среди них первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе.

Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, в YouTube, а также в мобильном приложении RT360, доступном на всех основных платформах.