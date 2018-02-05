Россияне всю неделю смогут по вечерам наблюдать МКС

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать с территории России в течение всей недели, сообщили журналистам в понедельник в Московском Планетарии.

"С 5 по 13 февраля 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над Россией. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18.00 в виде яркой быстро двигающейся звезды", — говорится в сообщении планетария.

Для того чтобы станция была видна, требуется одновременное действие нескольких факторов – МКС должна освещаться Солнцем и на определенном участке траектории отражать солнечный свет как Луна. С разной периодичностью эти условия выполняются в разных точках Земного шара. На протяжении всей недели МКС как раз можно будет видеть над Россией.

"Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту видят заход Солнца", — приводит пресс-служба слова руководителя астрономического комплекса Московского Планетария Ярослава Турилова.