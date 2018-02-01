ВКС внесли в каталог 11 спутников, запущенных с Восточного

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Космические войска ВКС внесли в Главный каталог космических объектов 11 спутников, запущенных ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Восточный, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП) информацию о российских космических аппаратах "Канопус-В" №3 и №4, а также иностранных космических аппаратах, выведенных на орбиту в качестве попутной полезной нагрузки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после выведения на орбиту космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4, а также девяти малых космических аппаратов США и Германии офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

Сообщается, что в каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п. Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 5.07 мск. "Канопусы" были выведены на солнечно-синхронную (то есть спутники проходят над одной и той же точкой Земли в одно и то же время) орбиту высотой примерно 510 километров в 6.12 мск.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Американские спутники LEMUR будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды, а также следить за воздушными судами в мирных целях.

S-Net — система из четырех спутников, разработанная Берлинским техническим университетом. С помощью четырех наноаппаратов планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите. Примерно для тех же целей будет служить и группировка спутников D-Star. Изначально планировалось, что в ней также будет четыре аппарата, однако первый из них был потерян в результате аварии после второго пуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.