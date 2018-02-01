Третий запуск с космодрома Восточный завершился удачей

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Третий запуск с нового космодрома Восточный завершился удачей: все 11 спутников, запущенные на ракете-носителе "Союз-2.1а", выведены на расчетные орбиты.

Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Второй пуск, произведенный 28 ноября 2017 года, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 5.07 мск. Космическая часть — разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и попутной нагрузкой из 9 иностранных малых аппаратов — отделилась от третьей ступени "Союза" в 05.16. "Канопусы" были выведены на солнечно-синхронную (то есть спутники проходят над одной и той же точкой Земли в одно и то же время) орбиту высотой примерно 510 километров в 6.12 мск.

Отделение четырех спутников S-Net произошло в 7.33, а в промежутке между 7.37 и 7.50 мск разгонный блок вывел на орбиты четыре аппарата Lemur и один D-Star One.

Назначение аппаратов

Спутники "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Американские спутники LEMUR будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO), а также следить за воздушными судами в мирных целях.

S-Net — система из четырех спутников, разработанная Берлинским техническим университетом. С помощью четырех наноаппаратов планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите. Примерно для тех же целей будет служить и группировка спутников D-Star. Изначально планировалось, что в ней также будет четыре аппарата, однако первый из них был потерян в результате аварии после второго пуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.

Еще два пуска с Восточного до конца года

Запуски с космодрома Восточный в 2018 году пройдут в октябре-ноябре, сообщила журналистам глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Уже летом мы начнем подготовку к пуску еще двух космических аппаратов, которые планируются на октябрь-ноябрь этого года", — сказала она. На орбиту должны будут быть выведены спутники "Метеор-М" №2-2 и "Канопус-В" №5 и №6. Кроме того, в 2019 году Роскосмос планирует увеличение объема загрузки космодрома, благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов.

Сверхтяж на Восточном

Президент России Владимир Путин дал "зеленый свет" созданию новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, эскизный проект стартового комплекса разработают до конца следующего года, сообщил журналистам в четверг глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Сверхтяж" предполагается использовать для лунных и марсианских миссий.

"Что касается ракеты-носителя сверхтяжелого класса, то есть одна приятная новость — на этой неделе был подписан указ президента РФ о том, что на космодроме Восточный будут создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса. Определены три этапа. На первом этапе, в 2018–2019 годах, должен быть сделан эскизный проект", — сказал он.

Комаров добавил, что с конца 2019 года Роскосмос должен будет сформировать подпрограмму, которую внесут в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. "До 2028 года здесь (на Восточном) будет создан комплекс и наземная инфраструктура, и одновременно будет разработана ракета-носитель сверхтяжелого класса", — добавил глава "Роскосмоса".

Как сообщалось, Россия предполагает задействовать новую ракету-носитель сверхтяжелого класса для вывода на орбиту международной окололунной станции Deep Space Gateway. Летные испытания новой сверхтяжелой ракеты-носителя, по плану, должны начаться к 2027 году.

Однако казус ситуации доныне был в том, что создание "сверхтяжа" в Федеральную космическую программу пока не включено. Не исключалось, что в связи с этим ее могут пересмотреть, и теперь, с подписанием соответствующего указа президента России, формальности должны быть решены.

По данным портала госзакупок, новый стартовый комплекс на космодроме Восточный будет создан в универсальном исполнении и позволит проводить запуски как ракет-носителей среднего класса, так и сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту грузов массой более 70 тонн.