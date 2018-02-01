РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
Космос

Третий запуск с космодрома Восточный завершился удачей

12:0401.02.2018
(обновлено: 12:23 01.02.2018)
013940
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-2.1а с космодрома Восточный. 1 февраля 2018Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космодрома Восточный. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Третий запуск с нового космодрома Восточный завершился удачей: все 11 спутников, запущенные на ракете-носителе "Союз-2.1а", выведены на расчетные орбиты.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космодрома Восточный. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Гордость за страну". Аналитик о запуске спутников с "Восточного"
Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Второй пуск, произведенный 28 ноября 2017 года, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 5.07 мск. Космическая часть — разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и попутной нагрузкой из 9 иностранных малых аппаратов — отделилась от третьей ступени "Союза" в 05.16. "Канопусы" были выведены на солнечно-синхронную (то есть спутники проходят над одной и той же точкой Земли в одно и то же время) орбиту высотой примерно 510 километров в 6.12 мск.

Отделение четырех спутников S-Net произошло в 7.33, а в промежутке между 7.37 и 7.50 мск разгонный блок вывел на орбиты четыре аппарата Lemur и один D-Star One.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Роскосмос, ЦЭНКИ
Третий старт с Восточного: кадры запуска ракеты "Союз-2.1а" с 11 спутниками

Назначение аппаратов

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с КА дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С запущенными с Восточного "Канопусами" установлена связь
Спутники "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Американские спутники LEMUR будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO), а также следить за воздушными судами в мирных целях.

S-Net — система из четырех спутников, разработанная Берлинским техническим университетом. С помощью четырех наноаппаратов планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите. Примерно для тех же целей будет служить и группировка спутников D-Star. Изначально планировалось, что в ней также будет четыре аппарата, однако первый из них был потерян в результате аварии после второго пуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.

Еще два пуска с Восточного до конца года

Восточный. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
В ЦЭНКИ озвучили планы по осенним запускам с Восточного
Запуски с космодрома Восточный в 2018 году пройдут в октябре-ноябре, сообщила журналистам глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Уже летом мы начнем подготовку к пуску еще двух космических аппаратов, которые планируются на октябрь-ноябрь этого года", — сказала она. На орбиту должны будут быть выведены спутники "Метеор-М" №2-2 и "Канопус-В" №5 и №6. Кроме того, в 2019 году Роскосмос планирует увеличение объема загрузки космодрома, благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов.

Сверхтяж на Восточном

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Путин дал зеленый свет созданию сверхтяжелой ракеты-носителя
Президент России Владимир Путин дал "зеленый свет" созданию новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, эскизный проект стартового комплекса разработают до конца следующего года, сообщил журналистам в четверг глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Сверхтяж" предполагается использовать для лунных и марсианских миссий.

"Что касается ракеты-носителя сверхтяжелого класса, то есть одна приятная новость — на этой неделе был подписан указ президента РФ о том, что на космодроме Восточный будут создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса. Определены три этапа. На первом этапе, в 2018–2019 годах, должен быть сделан эскизный проект", — сказал он.

Комаров добавил, что с конца 2019 года Роскосмос должен будет сформировать подпрограмму, которую внесут в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. "До 2028 года здесь (на Восточном) будет создан комплекс и наземная инфраструктура, и одновременно будет разработана ракета-носитель сверхтяжелого класса", — добавил глава "Роскосмоса".

Подготовка к пуску ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром Восточный
Как сообщалось, Россия предполагает задействовать новую ракету-носитель сверхтяжелого класса для вывода на орбиту международной окололунной станции Deep Space Gateway. Летные испытания новой сверхтяжелой ракеты-носителя, по плану, должны начаться к 2027 году.

Однако казус ситуации доныне был в том, что создание "сверхтяжа" в Федеральную космическую программу пока не включено. Не исключалось, что в связи с этим ее могут пересмотреть, и теперь, с подписанием соответствующего указа президента России, формальности должны быть решены.

По данным портала госзакупок, новый стартовый комплекс на космодроме Восточный будет создан в универсальном исполнении и позволит проводить запуски как ракет-носителей среднего класса, так и сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту грузов массой более 70 тонн.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный
Комментировать
Космос
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена