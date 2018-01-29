Разработчики назвали сроки запуска российской орбитальной обсерватории

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Российская орбитальная обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") может быть запущена в конце этого — начале следующего года, сообщил в понедельник руководитель научной программы проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалев.

Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне. Ранее сообщалось, что она будет запущена на ракете "Протон-М" в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли, и станет первым российским аппаратом в этой точке.

Первоначально сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущен в 2014 году, после чего планируемая дата запуска несколько раз переносилась.

"Мы надеемся, что он (проект) будет запущен в конце 2018 — начале 2019 года", — сказал Ковалев на пресс-конференции.