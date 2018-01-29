На стартовом комплексе космодрома Восточный установили ракету "Союз-2.1а"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена на стартовую систему, сообщил в понедельник на своем сайте Роскосмос.

"Двадцать девятого января 2018 года ракета космического назначения (РКН) "Союз-2.1а" вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена на стартовую систему. Для проведения дальнейших предпусковых работ осуществлен наезд мобильной башни обслуживания на стартовый комплекс", — говорится в сообщении

Добавляется, что по графику первого стартового дня запланированы автономные проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов "Канопус" №3 и №4, а также генеральные испытания.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4 и малыми космическими аппаратами попутной нагрузки намечен на 1 февраля 2018 года. Это будет третий пуск с космодрома Восточный.