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Космос

В РКК предположили, как может пройти затопление МКС

12:5724.01.2018
(обновлено: 14:12 24.01.2018)
310360
© NASAМеждународная космическая станция. Архивное фотоМеждународная космическая станция. Архивное фото
© NASA

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Во время затопления Международной космической станции на Землю может упасть около 120 тонн несгоревших обломков, они попадут в несудоходный район Тихого океана, сообщил в среду заместитель начальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
Быть или не быть: какая судьба ждет МКС после 2024 года?
Эксплуатация МКС (первый модуль станции был выведен на орбиту в 1998 году) будет продолжаться как минимум до 2024 года. Ранее сообщалось о переговорах между сторонами-участниками проекта о продлении этого срока до 2028 года, однако об их результатах ничего не известно.

"Масса "Мира" (российской орбитальной станции, затопленной в 2001 году — ред.) — 130 тонн, масса МКС — 420-450 тонн, при этом когда мы занимались проблемой затопления "Мира", мы делали оценку, думали, что около 40 тонн обломков массой от 50 граммов до 100 килограммов могут достичь Земли… Все-таки 450 тонн, если даже третья часть, то это порядка 100-120 тонн (может пройти через плотные слои атмосферы — ред.)", — сказал Муртазин на "Королевских чтениях" в Москве.

По его словам, на всей траектории снижения МКС, летающей на высоте порядка 400 километров можно будет выделить несколько точек — по достижении 333-километровой орбиты станцию должны будут покинуть космонавты и астронавты, а на высоте 279 километров МКС достигнет так называемой точки невозврата, после которой доставкой топлива уже невозможно будет парировать естественное снижение орбиты.

Космос. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/ Сергей Рыжиков
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В 270 километрах от Земли находится орбита МКС четырехсуточной кратности (каждые четверо суток станция пролетает над одной и той же точкой над Землей), попав на нее, МКС сможет опуститься до земной поверхности за месяц за счет естественного снижения. А на высоте 198 километров — так называемая предспусковая орбита. Именно на ней начнется формирование орбиты, на которой станции придадут заключительный импульс, после которого МКС войдет в плотные слои атмосферы.

Как рассказал баллистик РКК "Энергия", обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана и будут разбросаны примерно на 6 тысяч километров. Причем на разных высотах от станции будут отделяться различные фрагменты. На высоте порядка 110 километров от станции отделятся солнечные батареи и радиаторы, на 105 километрах МКС начнет разделяться на модули, которые затем разрушатся на высоте 70-75 километров.

Земля в иллюминаторе. Уникальные снимки нашей планеты из космоса
© Фото : Public DomainПервая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.Первый снимок Земли из космоса. 24 октября 1946
© Фото : Public Domain
Первая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color webСнимок Каспийского моря, сделанный из космоса.Снимок Каспийского моря
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
Снимок Каспийского моря, сделанный из космоса.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSВид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.Дельта Юкона, Аляска. 2002 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Вид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Герман ТитовПервым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.Первая фотография Земли из космоса космонавта Германа Титова. 1961 год
© Фото : Роскосмос/Герман Титов
Первым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный с Международной космической станции.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковЭкзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.Экзотические острова Карибского моря снятые с МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Экзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSВид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.Изгибы реки Миссисипи, Северная Америка. 2003 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Вид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.Багамские острова снятые с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.
© NASAФотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.Фотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. 3 октября 2016
© NASA
Фотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.
© NASA / Scott KellyСнимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : ESAСкопление планктона в Баренцевом море.Скопление планктона в Баренцевом море,
© Фото : ESA
Скопление планктона в Баренцевом море.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковВид на Африку с Международной космической станции.Вид на Африку снятый с Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Вид на Африку с Международной космической станции.
© NASAПолярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
Полярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSМассовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.Массовые скоплений фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море. 2005 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Массовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.
© NASA / Scott KellyСнимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Африка снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : ESAСнимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.Фотография Тибетского нагорья
© Фото : ESA
Снимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSСнимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.Песчаная пустыня Игиди на западе Сахары. 1985 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Снимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.
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МКС ищет своего "Герасима"

Рассвет на Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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Муртазин напомнил, что грузовой корабль "Прогресс-М1", с помощью двигательной установки которого сводилась с орбиты станция "Мир", эксперты в шутку прозвали "Герасимом". Специалисты еще не определили, что может стать "Герасимом" для Международной космической станции. Рассматриваются различные варианты — двигательная установка Служебного модуля (СМ), один или несколько (до трех) грузовиков "Прогресс" или их сочетание.

При этом импульса, который может дать двигатель СМ будет недостаточно — для этого финальная орбита должна составлять порядка 119 километров. "Не факт, что на такой высоте мы сможем станцией управлять", — отметил Муртазин.

Астронавт NASA Скотт Келли
© NASA
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По расчетам баллистиков, максимальный импульс (порядка двадцати метров в секунду) может выдать комбинация двигателей трех "Прогрессов" и блока СМ. Однако этот импульс будет не мгновенным — двигатели смогут придать его за 2340 секунд, то есть почти за полвитка станции вокруг Земли. Преимущество такой схемы заключается в том, что спуск станции начнется с большой высоты и у баллистиков будет около восьми резервных витков, что позволит в случае нештатной ситуации продержаться дополнительные сутки на орбите и успешно завершить маневр.

Двигатели большей мощности при этом использовать будет нельзя из-за прочностных характеристик МКС. Так, к станции можно было бы пристыковать разгонный блок "Фрегат", способный нести значительный запас топлива и имеющий импульс порядка двух тонн. Однако при выдаче станции такого большого импульса от российского сегмента просто "отломятся" все остальные. "И тогда будет вообще непонятно, станция станет неуправляемой "в квадрате", — рассказал Муртазин.

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По его словам, всего для сведения МКС орбиты может понадобиться от 4250 до 7450 килограммов топлива. Кроме того, торможение будет проводиться за счет солнечных батарей, которые развернут в режим максимальной парусности.

При этом, уточнил баллистик, затопление станции экономически целесообразно было бы провести именно в 2024 году.

"В зависимости от текущей активности Солнца этот период падения с 400 (километров) до точки невозврата может колебаться от трех до полутора месяцев. Если топить, 2023-2024 годы — это год активного Солнца. С точки зрения экономики, финансов, топить, конечно, лучше в этот период. Если мы проскочим еще, то, скорее всего, станцию есть смысл держать до следующего цикла, а это будут где-то 2034-2035 годы", — добавил Муртазин.

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Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
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В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
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© РИА Новости
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
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Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
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Космос
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Руппельradiozaboy
radiozaboy, =))) что бы разогнать до вылета за пределы нужна масса в десять раз большая чем масса станции (сейчас масса станции 400т), то есть 4млн кг топлива ) это не реально и это даже не "немного" денег)
13:12
24.01.2018
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