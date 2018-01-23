В "Роскосмосе" рассказали о ракетных двигателях для полетов к Марсу

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Для обеспечения будущих пилотируемых полетов к Марсу предприятиями отрасли разрабатываются демонстраторы ракетных двигателей на основе новых высокотехнологичных материалов, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, выступая на "Королевских чтениях" в Москве.

"Мы разрабатываем сейчас опытные образцы ключевых элементов для ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Для обеспечения возможности пилотируемого полета на Марс реализуем новые направления. Это, в частности, разработка демонстраторов технологий создания жидкостных ракетных двигателей на основе новых решений и материалов для средств выведения одноразового и многоразового использования", — сказал Комаров.

Кроме того, по его словам, ряд предприятий отрасли уже приступили к разработке опытных образцов ракетных двигателей малой тяги на экологически чистых компонентах топлива, а также холловских и ионных двигательных установок.

"Следует упомянуть также развертывание работ по созданию сверхлегких нанокерамических и тонкопленочных материалов и покрытий, а также систем управления космическими аппаратами нового поколения, и экспериментальную отработку разгонного блока на кислородно-водородном топливе", — заключил глава Роскосмоса.