Разработчик рассказал подробности о новом российском корабле "Федерация"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Новый российский пилотируемый корабль "Федерация" сможет садиться на поверхность Луны с точностью до семи километров, сообщил журналистам во вторник генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин.

"Ключевым элементом системы является корабль "Федерация". <…> Преимущества нового корабля: многоразовость возвращаемого спускаемого аппарата — до десяти раз, мягкая посадка на посадочное устройство, улучшение точности посадки до семи километров, обеспечение спасения экипажа на всем участке выведения и повышение комфортности", — сказал он на "Королёвских чтениях" в Москве.

Итогом лунной программы, по словам Микрина, должна стать посещаемая лунная база, на которой можно будет вести, в том числе, "добычу и переработку редких ресурсов".

Новейший пилотируемый корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. В зависимости от модификации корабль будет оборудован четырьмя или пятью посадочными местами. Первую "Федерацию", которая будет на 80 процентов состоять из композитных материалов, планируется построить к 2021 году.