Разработчик рассказал подробности о новом российском корабле "Федерация"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Новый российский пилотируемый корабль "Федерация" сможет садиться на поверхность Луны с точностью до семи километров, сообщил журналистам во вторник генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин.
Итогом лунной программы, по словам Микрина, должна стать посещаемая лунная база, на которой можно будет вести, в том числе, "добычу и переработку редких ресурсов".
Новейший пилотируемый корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. В зависимости от модификации корабль будет оборудован четырьмя или пятью посадочными местами. Первую "Федерацию", которая будет на 80 процентов состоять из композитных материалов, планируется построить к 2021 году.