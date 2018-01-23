Россия планирует провести более 150 космических пусков за восемь лет

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия намерена провести более 150 космических запусков до конца 2025 года, сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

"В рамках новой федеральной космической программы до 2025 года мы планируем более 150 запусков космических аппаратов. Российская группировка должна, таким образом, существенно увеличиться, в том числе и за счет аппаратов, созданных с привлечением внебюджетных средств", — сказал Комаров на "Королёвских чтениях" в Москве.

Из этих данных следует, что Россия должна проводить порядка 19 пусков в год. В 2017 году Россия также осуществила 19 пусков.