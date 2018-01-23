Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для техобслуживания МКС

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Скотт Тингл во вторник осуществят работы на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), главной задачей станет техническое обслуживание механического манипулятора Canadarm 2.

По плану НАСА, которое анонсировало серию из двух выходов в открытый космос на прошлой неделе, астронавты покинут станцию около 15.00 мск. Ванде Хай и Тингл, для которого это первый выход в открытый космос, должны будут заменить один из двух захватов канадского манипулятора. Аналогичная операция была проведена в октябре прошлого года на его другом конце. Как сообщили в ведомстве, износившаяся деталь будет заменена на запасную, которая была доставлена на МКС много лет назад и остается закрепленной к внешней поверхности орбитальной станции.

По планам НАСА, завершить техническое обслуживание манипулятора предстоит 29 января в ходе следующего выхода в открытый космос, который проведут Марк Ванде Хай и японский астронавт Норишиге Канаи.

В понедельник из-за прекращения с полуночи субботы финансирования федерального правительства США пресс-служба НАСА не обновляла сайт агентства и аккаунты в социальных сетях. Ранее в ведомстве заверили, что агентство будет продолжать осуществлять все важные миссии, в том числе по обеспечению работы и технического обслуживания МКС, несмотря на закрытие правительства. Ожидалось при этом, что, если во вторник правительство США не возобновит работу, выход в открытый космос не будет транслироваться и комментироваться на сайте НАСА.

В понедельник вечером обе палаты конгресса достигли некоторого компромисса и согласились продлить финансирование правительства до 8 февраля. Как отмечает в связи с этим портал Space Flight Now, возобновление после трехдневного перерыва работы правительства после подписания президентом закона о временном финансировании означает, что трансляция работ на внешней поверхности МКС скорее всего будет идти в обычном режиме на сайте НАСА.