Новую российскую платформу для малых спутников успешно испытали на орбите

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Летные испытания модульной унифицированной наноспутниковой платформы ТНС-0 № 2, выведенной на орбиту в августе 2017 года, завершились, сообщает холдинг "Российские космические системы" (РКС).

Однопунктовая система управления

По словам главного конструктора платформы Олега Панцырного, все требования технического задания подтверждены. Началась штатная эксплуатация ТНС-0 № 2, проводятся эксперименты, необходимые для создания космических систем на базе наноспутников.

Панцырный отметил, что за четыре месяца работы в космосе все экспериментальные приборы на борту ТНС-0 № 2 и наземная однопунктовая система управления (прообраз "облачного" центра управления полетом) показали высокую эффективность.

В основе конструкции ТНС-0 № 2 лежит разработанная в РКС интегрированная бортовая информационная система (ИБИС) на базе специализированного бортового вычислительного модуля (БВМ).

ИБИС ТНС-0 № 2 обеспечивает гибкое планирование работ, поддержание температурного и энергетического баланса, а при необходимости — автоматизированное восстановление функционирования при выходе из нештатного состояния. Архитектура ИБИС позволяет проводить коррекцию программного обеспечения БВМ непосредственно на орбите в процессе штатной эксплуатации аппарата, что доступно далеко не всем системам даже больших космических аппаратов.

На первоначальном этапе в качестве исходных данных о положении ТНС-0 № 2 на орбите, необходимых для планирования ее работы, использовалась информация зарубежной системы NORAD. Параллельно велись испытания новой бортовой системы спутниковой навигации. Она оказалась существенно точнее, поэтому наиболее ответственные операции, например наведение антенной системы наземного УКВ-комплекса, проводятся именно по данным автономной системы навигации.

Виртуальный ЦУП

Важной частью работы с ТНС-0 № 2 стала отработка технологии "однопунктового" управления аппаратом. Все ресурсы наземного комплекса управления ТНС-0 № 2 доступны пользователю в удаленном режиме через интернет, к которому спутник подключается при помощи космической системы связи GlobalStar.

Сейчас РКС продолжает работать над созданием "виртуального" центра управления полетами (ЦУП).

"Если, например, использовать аппарат в образовательных целях, как мы делали это совместно с РУДН, то вуз будет иметь доступ к такому ЦУП. Заходя на соответствующий сайт, группа студентов получает выделенный ресурс времени использования спутника, выделенный набор команд управления и результаты их исполнения в виде полученной телеметрической информации", — отметил главный конструктор.

Он рассказал, что во время работы с ТНС-0 № 2 специалисты РКС накопили большой объем экспериментальных данных о взаимодействии аппарата и GlobalStar. Полученные результаты позволяют уверенно использовать канал обмена информацией между наноспутником и наземным комплексом управления. В перспективе это поможет при создании резервных систем управления космическими аппаратами при помощи систем спутниковой связи.

В результате летных испытаний РКК "Энергия" приняла конструктивные особенности ТНС-0 № 2 в качестве типовых для объектов, запускаемых ручным способом с борта МКС. Сейчас в РКС и РКК "Энергия" рассматривают возможность запуска второго образца ТНС-0 № 2, который в настоящее время используется для наземной отработки полетных заданий. РКС согласовывает дополнение техзадания для его запуска и изучает предложения по установке полезных нагрузок сторонних пользователей.