Новую российскую платформу для малых спутников успешно испытали на орбите

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Летные испытания модульной унифицированной наноспутниковой платформы ТНС-0 № 2, выведенной на орбиту в августе 2017 года, завершились, сообщает холдинг "Российские космические системы" (РКС).
Однопунктовая система управления
Панцырный отметил, что за четыре месяца работы в космосе все экспериментальные приборы на борту ТНС-0 № 2 и наземная однопунктовая система управления (прообраз "облачного" центра управления полетом) показали высокую эффективность.
В основе конструкции ТНС-0 № 2 лежит разработанная в РКС интегрированная бортовая информационная система (ИБИС) на базе специализированного бортового вычислительного модуля (БВМ).
На первоначальном этапе в качестве исходных данных о положении ТНС-0 № 2 на орбите, необходимых для планирования ее работы, использовалась информация зарубежной системы NORAD. Параллельно велись испытания новой бортовой системы спутниковой навигации. Она оказалась существенно точнее, поэтому наиболее ответственные операции, например наведение антенной системы наземного УКВ-комплекса, проводятся именно по данным автономной системы навигации.
Виртуальный ЦУП
Сейчас РКС продолжает работать над созданием "виртуального" центра управления полетами (ЦУП).
"Если, например, использовать аппарат в образовательных целях, как мы делали это совместно с РУДН, то вуз будет иметь доступ к такому ЦУП. Заходя на соответствующий сайт, группа студентов получает выделенный ресурс времени использования спутника, выделенный набор команд управления и результаты их исполнения в виде полученной телеметрической информации", — отметил главный конструктор.
В результате летных испытаний РКК "Энергия" приняла конструктивные особенности ТНС-0 № 2 в качестве типовых для объектов, запускаемых ручным способом с борта МКС. Сейчас в РКС и РКК "Энергия" рассматривают возможность запуска второго образца ТНС-0 № 2, который в настоящее время используется для наземной отработки полетных заданий. РКС согласовывает дополнение техзадания для его запуска и изучает предложения по установке полезных нагрузок сторонних пользователей.