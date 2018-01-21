Российский космонавт полетал по МКС на пылесосе

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции, при этом на фоне играет песня Ар Келии "Я верю, что могу летать". Запись размещена на его странице в Twitter.

"Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса", — прокомментировал Шкаплеров видео.

Пользователи оценили ролик позитивно.

"Какой веселый космонавт. Судя по вашим фото и видео, вам там как будто легко и весело, хотя уверена, что очень трудно порой. Вы молодец и ваши товарищи тоже! Привет из Москвы!, — пишет k_berenice

"Наконец-то мы перешли к НАСТОЯЩИМ вопросам", — иронизирует konstantin0108

Ранее Антон Шкаплеров опубликовал в Instagram снимок моста через Керченский пролив с борта МКС.