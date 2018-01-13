Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) благополучно приводнился в Тихом океане, сообщила компания SpaceX.

"Успешное приводнение подтверждено", — говорится в сообщении компании в Twitter

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Аппарат, прибывший на МКС 17 декабря, доставил на Землю около 1,9 тонны груза: как отработанные материалы, так и результаты научных экспериментов, в том числе 20 живых лабораторных мышей, на которых ученые изучают эффективность новой технологии дозированного ввода через наночип препаратов для минимизации влияния гравитации на мышечные ткани. На Землю также вернулись образцы растений, выращенных на орбите для их последующего изучения.

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