Грузовик Dragon покинул МКС и возвращается на Землю

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский космический грузовик Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС) и начал возвращение на Землю, сайт НАСА ведет прямую трансляцию.

Отстыковка корабля произошла в 12.58 мск.

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю. Аппарат приводнится в Тихом океане приблизительно через шесть часов.

Аппарат, прибывший на МКС 17 декабря, доставит на Землю около 1,9 тонны груза: как отработанные материалы, так и результаты научных экспериментов, в том числе 20 живых лабораторных мышей, на которых ученые изучают эффективность новой технологии дозированного ввода через наночип препаратов для минимизации влияния гравитации на мышечные ткани. На Землю также вернутся образцы растений, выращенных на орбите для их последующего изучения.