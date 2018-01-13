Грузовой корабль Dragon вернется на Землю с лабораторными мышами с МКС

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX в субботу покинет Международную космическую стацию (МКС) и привезет на Землю результаты научных экспериментов, в том числе живых мышей, сообщила пресс-служба НАСА.

Аппарат, прибывший на МКС 17 декабря, доставит на Землю около 1,9 тонны груза, как отработанные материалы, так и результаты научных экспериментов. Корабль, по информации НАСА, отстыкуется от орбитальной станции ориентировочно в 13 мск и через пять часов приводнится у побережья Калифорнии в Тихом океане.

Как сообщили в агентстве, на борту грузового корабля с орбиты вернутся 20 лабораторных мышей, на которых ученые изучают эффективность новой технологии дозированного ввода через наночип препаратов для минимизации влияния гравитации на мышечные ткани. На Землю также вернутся образцы растений, выращенных на орбите для их последующего изучения.