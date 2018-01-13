В США запустили ракету-носитель Delta IV с военным спутником

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Ракета-носитель Delta IV стартовала в Калифорнии со спутником для разведки США, трансляцию ведет оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA).

Старт ракеты-носителя был дан в 01.11 мск в субботу с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Ранее запуск дважды откладывался сначала по погодным, затем по техническим причинам.

Заказчиком миссии NROL-47 выступает Национальное разведывательное управление США. Подробности о назначении и технических характеристиках спутника засекречены, известно лишь, что он будет служить нуждам обеспечения национальной безопасности США. Миссия призвана "обеспечивать получение американскими военными по всему миру необходимых для проведения операций разведданных, когда это необходимо".

Ранее в субботу компания SpaceX осуществила запуск секретной миссии Zuma для правительства США. СМИ сообщили, что аппарат не вышел на заданную орбиту и был потерян. Пентагон отказался комментировать судьбу миссии, SpaceX заявила, что ракета-носитель работала штатно, официально также не подтвердив, но и не опровергнув потерю спутника.