Индия успешно вывела на околоземную орбиту сотый по счету спутник

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) в пятницу утром успешно запустила с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш ракету-носитель PSLV с 31 спутником, сообщает телеканал NDTV.

Согласно этой информации, пуск состоялся в 09.29 по местному времени (06.59 мск) — в строгом соответствии с графиком.

Самым крупным стал спутник из Индии Cartosat-2 массой более 700 килограммов, который, по данным телеканала, наряду с другими уже был выведен на околоземную орбиту. Cartosat-2 предназначен для наблюдений за поверхностью Земли. Помимо него ракета доставила на орбиту один микроспутник (100 кг) и один наноспутник (5 кг), сделанные в Индии, а также 28 наноспутников иностранного производства, в том числе из Канады, Финляндии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Как отмечалось ранее, индийский наноспутник стал уже сотым, который эта страна запустила в космос.

Это стало первым пуском ISRO после неудачной попытки вывести на орбиту резервный спутник навигационной системы NAVIC 31 августа 2017 года. Тогда причиной провала миссии послужил тепловой обтекатель, который не отделился на орбите, в результате чего спутник IRNSS-1H застрял на четвертой ступени ракеты.