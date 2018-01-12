SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Компания SpaceX передвинула сроки испытательных полетов космического корабля Dragon, свидетельствует обновленный график НАСА.

Согласно новому расписанию, показательный полет аппарата без экипажа запланирован на август 2018 года, а испытания Dragon с астронавтами на борту — на декабрь. Предыдущий график НАСА, опубликованный в октябре 2017 года, предусматривал, что данные испытания пройдут в апреле и августе 2018 года соответственно.

Представитель компании Эва Беренд в заявлении для портала SpaceNews не назвала причину отсрочки. "Целью SpaceX остается провести в 2018 году первые показательные полеты, с экипажем и без, в рамках программы НАСА", — заявила она.