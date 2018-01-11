На Восточном начали подготовку к запуску аппаратов "Канопус-В" №3 и №4

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв — РИА Новости. В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный в Амурской области приступили к подготовке космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4 к запуску, который намечен на 1 февраля, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
По информации ЦЭНКИ, ранее "пакет" (первая и вторая ступень в сборе) ракеты-носителя "Союз-2.1а" прошел все необходимые пневмовакуумные и электрические испытания и в настоящее время находится на хранении в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя. На стартовом комплексе сотрудники филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" начали подготовку компонентов ракетного топлива.
Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.
Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли. Перед наступлением Нового года Роскосмос сообщил, что пуск планируется 1 февраля.