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РИА Наука
Космос

Ученый назвал возможные причины неудачного пуска секретного спутника в США

11:3009.01.2018
(обновлено: 11:37 09.01.2018)
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© Fotolia / Andrey ArmyagovСпутник на Земной орбите. Архивное фотоСпутник на Земной орбите. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Armyagov

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Секретный американский спутник Zuma, запущенный 8 января на ракете Falcon 9, мог быть потерян из-за недостаточно проработанного взаимодействия компании SpaceX, построившей ракету, и Northrop Grumman, создавшей спутник и систему отделения, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX. Архивное фото
© AP Photo / SpaceX via AP
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Ранее СМИ сообщили о том, что связь со спутником была потеряна. Это подтверждает и один из специализированных американских порталов отслеживания спутников, который не предоставляет никакой информации о Zuma.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал со сверхсекретной миссией Zuma в 4.00 мск в понедельник. Как сообщила компания SpaceX, через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования. Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполнялся для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении была засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Ракета Falcon
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"Можно и такую версию озвучить. С компаниями, которые изготавливают секретную нагрузку для запуска в космос, у SpaceX еще не такое тесное сотрудничество, как, например, у их конкурентов United Launch Alliance", — сказал эксперт.

"Истинную причину происшествия мы вряд ли узнаем, потому что спутник был секретный. Частные компании, в частности, SpaceX не очень любят говорить о своих неудачах. Сейчас мы можем оперировать только фактом того, что министерство обороны (США — ред.) признало спутник потерянным", — добавил Железняков.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sancya
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При этом он отметил, что на фоне неудачного пуска компания Илона Маска может пересмотреть планы на 2018 год, в том числе и в очередной раз отсрочить первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

"Но в планах есть еще запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в январе. Он тоже неоднократно откладывался. Эта неудача при первом старте в этом году заставит пересмотреть план пусков, и, может быть, приведет к отсрочке запуска Falcon Heavy, сам Маск признает, что велика вероятность неудачи. Две неудачи подряд очень сильно ударят по имиджу компании SpaceX, и Маск подумает, стоит ли идти на такой риск", — добавил эксперт.

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Космос
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Леонард Иванов
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09.01.2018
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