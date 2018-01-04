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РИА Наука
Космос

Китай в 2018 году планирует пуск 40 ракет-носителей

11:3704.01.2018
(обновлено: 12:51 04.01.2018)
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© AFP 2017 / Fred DufourКитайская ракета-носитель Великий поход 7. Архивное фотоКитайская ракета-носитель Великий поход 7. Архивное фото
© AFP 2017 / Fred Dufour

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Китай планирует в 2018 году запустить как минимум 40 ракет-носителей, в том числе и свою мощнейшую на данный момент "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), сообщает газета China Daily со ссылкой на корпорацию аэрокосмической науки и техники КНР (CASC).

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По данным издания, в этом году Китай осуществит пуск 35 ракет-носителей "Чанчжэн" (Великий поход"), а также пяти твердотопливных ракет "Куайчжоу".

Сообщается, что китайские ученые продолжат работать над третьим пуском "Чанчжэн-5" после неудачного второго в июле прошлого года.

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Пуск ракеты "Чанчжэн-5", которая должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18", был осуществлен с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) 2 июля прошлого года. Пуск оказался неудачным, и власти Китая до сих пор не сообщают, что стало причиной провала миссии. Третий пуск должен был состояться в конце ноября прошлого года. Планировалось, что ракета-носитель доставит на Луну зонд "Чанъэ-5", который должен был совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.

Являясь мощнейшей ракетой-носителем страны, "Чанчжэн-5" играет крайне важную роль в будущем программы пилотируемых полетов и глубокого исследования космоса Китаем.

Как сообщает издание, если третий пуск окажется успешным, это станет подготовкой для новых пилотируемых миссий, запуска модуля китайской космической станции в 2019 году, а также запуска лунного зонда "Чанъэ-5".

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"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используется жидкий кислород и жидкий водород.

Навигационные спутники Beidou-3

Издание отмечает, что после запуска в ноябре прошлого года одновременно двух спутников Beidou-3 с помощью одной ракеты-носителя Китай приблизился к тому, чтобы уже к 2020 году создать глобальную навигационную систему, которая сделает Китай третьей после России и США страной в мире со своей навигационной системой.

В наступившем году Китай запустит более 10 навигационных спутников для создания сети из 18 спутников Bedou-3, которые будут оказывать услуги странам инициативы "Один пояс, один путь". Планируется, что 35 спутников Beidou-3 сформируют глобальную навигационную систему к 2020 году.

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В этом году будут также запущены два спутника Beidou-2, которые придут на смену отработавшим свой срок службы спутникам.

Beidou — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру. В настоящий момент Китай вывел на орбиту 23 спутника для обеспечения навигации.

Пуски других спутников

В космических планах Китая на 2018 год также запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением "Гаофэнь-5" и "Гаофэнь-6".

В феврале Китай запустит свой первый спутник по наблюдению за электромагнитным полем AD 78-139. Его задачей станет сбор данных об электромагнитных полях, ионосферной плазме и частицах высокой энергии.

Пуск твердотопливной ракеты "Куайчжоу-11", которая должна вывести на орбиту 6 спутников, запланирован на первую половину 2018 года.

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