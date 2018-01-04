Астрономы разобрали теорию об инопланетной конструкции в созвездии Лебедя

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американские астрономы отвергли теорию, согласно которой, возле звезды Табби (KIC 8462852) в созвездии Лебедя могла находиться гигантская инженерная конструкция предполагаемой инопланетной цивилизации.

Ранее внимание астрономов привлекли аномально неравномерные и резкие спады светимости звезды. Согласно одной из гипотез, это могло произойти из-за строительства вокруг звезды так называемой сферы Дайсона — огромного астроинженероного сооружения для расширения жизненного пространства цивилизации и максимального использования энергии звезды. Сферы Дайсона ищет проект по поиску внеземных цивилизаций SETI.

Теорию о сфере Дайсона вокруг звезды KIC 8462852 опровергла исследователь Табета Бояджян, которая впервые описала ее, и в честь которой звезду неофициально называют звездой Табби.

Бояджян опубликовала статью в журнале Astrophysical Journal Letters, в которой проанализировала наблюдения звезды в марте 2016 — декабре 2017 года. С мая 2017 года ученые наблюдали четыре спада светимости звезды. Они проанализировали светимость в различных цветах спектра, чтобы понять, что именно проходит перед звездой и влияет на ее светимость. Выяснилось, что в красном спектре свет от звезды тускнеет меньше, чем синий. Гипотетическая сфера Дайсона или другой крупный объект затемнял бы все цвета спектра одинаково. При этом изменение светимости звезды Табби вполне соответствует куда более прозаической гипотезе — что ее заслоняют огромные облака межзвездной пыли.

Звезда Табби находится в 1280 световых годах от Солнца и по массе превышает его на 40%.

До настоящего времени наука не обнаружила доказательств существования внеземных цивилизаций.