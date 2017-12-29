Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Третий запуск с космодрома Восточный, перенесенный после неудачного второго старта 28 ноября, состоится 1 февраля 2018 года, сообщает "Роскосмос" в пятницу.

"Планируется осуществить … с космодрома Восточный: 1 февраля — ракета-носитель "Союз 2.1а" со спутниками "Канопус-В" №3 и №4", — отмечается в релизе.

Изначально пуск двух "Канопусов" планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска с космодрома Восточный ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" 28 ноября 2017 года был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов.

Причиной аварии стало несовершенство алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком. При неверно выставленных начальных азимутах "Союза" и "Фрегата" алгоритм работы системы управления привел к тому, что после того, как разгонный блок отделился от штатно отработавшей ракеты, его ориентация была определена неправильно.

Ошибка по вращению составляла 363 градуса. "Фрегат" начал разворот но не успел его отработать – по циклограмме включился маршевый двигатель, придавший связке из "разгонника" и 19 спутников ускорение, отправившее их в океан.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Спутники массой 465 килограмм запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 510 километров.