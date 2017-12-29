"Роскосмос" сообщил о годовом росте чистой прибыли в четыре раза

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Чистая прибыль "Роскосмоса" по итогам 2017 года, согласно предварительным подсчетам, увеличилась в четыре раза, до 13 миллиардов рублей, сообщает госкорпорация в пятницу.

"По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр госкорпорации "Роскосмос", в 2017 году в четыре раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 миллиардов рублей", — говорится в релизе.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов на форуме "Космос как бизнес" 12 декабря 2017 года выразил мнение, что "Роскосмос" должен начать зарабатывать деньги, и по примеру "Росатома" стать крупнейшей глобальной конкурентоспособной компанией. По его словам, 10 лет назад экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко свернул "огромную ФЦП, на которую "Росатом" жил и строил блоки", после чего стал самостоятельно искать "другие способы зарабатывать деньги".

Позже гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что госкорпорация готова рассмотреть такой подход, и уже видит в нем положительные стороны — упрощение процедуры согласования проектов, повышение ответственности "Роскосмоса", а также повышение "гибкости и мобильности" в их реализации.