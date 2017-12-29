В РКК "Энергия" сообщили о восстановлении связи с ангольским спутником‍

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты восстановили связь с ангольским спутником "Ангосат", подтвердила Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

"Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме", — говорится в сообщении предприятия-изготовителя "Ангосата".

Накануне источник РИА Новости в космической отрасли сообщил, что спутник вышел на связь. Однако, по словам собеседника агентства, пока нельзя говорить о том, удастся ли полностью восстановить работоспособность аппарата.

Ракета "Зенит" со спутником "Ангосат" стартовала с космодрома Байконур во вторник. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат". Он вывел спутник на расчетную орбиту утром в среду, однако позднее со спутника перестала поступать телеметрия.

С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1 тысячу 647 килограммов.