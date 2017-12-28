Восстановить связь с ангольским спутником "Ангосат" за ночь не удалось

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Восстановить связь с первым национальным спутником Анголы "Ангосат-1", разработанным и изготовленным в РКК "Энергия", пока так и не удалось, скорее всего, аппарат будет признан неработоспособным из-за сбоя в системе электропитания, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.
"За ночь связь восстановить не удалось, попытки продолжаются, но сбой в системе электропитания мог оказаться фатальным", — отметил собеседник агентства.
Накануне РКК "Энергия" официально признала потерю связи с аппаратом. Источник РИА Новости сообщал, что специалисты рассчитывают "оживить" спутник в течение 11 часов. Однако уже прошло вдвое больше времени. Источник в отрасли предупреждал, что "Ангосат", с которого перестала поступать телеметрия, скорее всего, позже будет признан неработоспособным. Американские средства контроля космического пространства подтвердили, что космический аппарат не упал. По словам источника РИА Новости, согласно предварительным данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), космический аппарат выведен и находится на расчетной орбите.
Тот факт, что ряд компонентов "Ангосата" был вынужденно заменен, ранее признавался официально, но отмечалось, что объективные сложности были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и Роскосмоса. В частности, говорилось, что "была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата". "Ангосат" был застрахован в российских страховых компаниях "Согаз" и "ВТБ Страхование" на 121 миллион долларов. Представитель страховой компании сообщил, что не располагает данными о судьбе спутника и занимается выяснением обстоятельств возникшей ситуации.
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