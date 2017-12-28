Восстановить связь с ангольским спутником "Ангосат" за ночь не удалось

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Восстановить связь с первым национальным спутником Анголы "Ангосат-1", разработанным и изготовленным в РКК "Энергия", пока так и не удалось, скорее всего, аппарат будет признан неработоспособным из-за сбоя в системе электропитания, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Ангосат" был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 6.55 мск 27 декабря. Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта спутника перестала поступать телеметрия. Роскосмос не комментирует информацию о потере связи со спутником, так как его разработчиком и изготовителем выступает РКК "Энергия". Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 килограммов.

"За ночь связь восстановить не удалось, попытки продолжаются, но сбой в системе электропитания мог оказаться фатальным", — отметил собеседник агентства.

Накануне РКК "Энергия" официально признала потерю связи с аппаратом. Источник РИА Новости сообщал, что специалисты рассчитывают "оживить" спутник в течение 11 часов. Однако уже прошло вдвое больше времени. Источник в отрасли предупреждал, что "Ангосат", с которого перестала поступать телеметрия, скорее всего, позже будет признан неработоспособным. Американские средства контроля космического пространства подтвердили, что космический аппарат не упал. По словам источника РИА Новости, согласно предварительным данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), космический аппарат выведен и находится на расчетной орбите.

По мнению другого источника, замещение электронной компонентной базы для служебной платформы спутника могло сказаться на совместной работе его систем и потере связи с аппаратом. Он отмечал, что изначально проект предусматривал создание спутника связи с немного другими электронными компонентами. Контракт на создание "Ангосата" между РКК "Энергия" и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы был заключен еще в 2009 году. После введения санкций часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять.

Тот факт, что ряд компонентов "Ангосата" был вынужденно заменен, ранее признавался официально, но отмечалось, что объективные сложности были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и Роскосмоса. В частности, говорилось, что "была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата". "Ангосат" был застрахован в российских страховых компаниях "Согаз" и "ВТБ Страхование" на 121 миллион долларов. Представитель страховой компании сообщил, что не располагает данными о судьбе спутника и занимается выяснением обстоятельств возникшей ситуации.

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