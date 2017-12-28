Космический грузовик "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-06" отстыковали от Международной космической станции, несгораемые элементы конструкции корабля упадут в 07.52 мск в несудоходном районе Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"В 4.03 мск произошло штатное отделение корабля от МКС", — сказал собеседник агентства.

"Прогресс МС-06" пристыковался к МКС в автоматическом режиме 16 июня 2017 года. Корабль доставил на станцию топливо для системы дозаправки, сжатые газы, воду, средства медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиеническое оборудование, бортовую документацию, расходные материалы и аппаратуру для проведения экспериментов.

Кроме того, на борту находилось несколько наноспутников, которые российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский запустили во время выхода в открытый космос 17 августа.