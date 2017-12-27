Руководителям космической отрасли объявят выговоры из-за ЧП на "Восточном"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Аварийная комиссия после ЧП при пуске с космодрома "Восточный" рекомендовала объявить выговоры руководителям за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Подготовлены поручения по вынесению выговоров", — говорится в сообщении.

Предлагается вынести выговор исполнительному директору "Роскосмоса" по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности "Роскосмоса" Виктору Чапоргину, гендиректору "ЦНИИмаш" Олегу Горшкову, гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, генеральному директору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому, гендиректору НПЦАП имени Пилюгина Ефиму Межирицкому и гендиректору корпорации ВНИИЭМ Леониду Макриденко.

Комиссия также определила системные меры и организационные мероприятия, реализация которых направлена на предотвращение в будущем аварийных ситуаций по выявленным причинам, говорится в сообщении.