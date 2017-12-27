Разработчик "Ангосата" признал потерю связи со спутником

Космический аппарат Ангосат во время доставки на космодром Байконур. Архивное фото

Космический аппарат Ангосат во время доставки на космодром Байконур. Архивное фото

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Разработавшая ангольский спутник "Ангосат" ракетно-космическая корпорация "Энергия" признала потерю связи с аппаратом.

В сообщении на сайте предприятия говорится, что "Ангосат" вывели на расчетную орбиту в заданное время, он вышел на связь, однако затем с него перестала поступать телеметрия.

Специалисты РКК работают над тем, чтобы устранить нештатную ситуацию и восстановить связь. Они анализируют информацию, полученную ранее с аппарата.

Предприятие напоминает об аналогичных случаях: со спутником "Фотон-М" в 2014 году, с аппаратом НАСА STEREO-9 в 2016 году, а также с казахстанским спутником связи "КазСат" в 2017-м.

Ракета "Зенит" со спутником "Ангосат" стартовала с космодрома Байконур накануне. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат". Он вывел спутник на расчетную орбиту сегодня утром.

Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта "Ангосата" перестала поступать телеметрия. По его словам, спутник, скорее всего, признают неработоспособным, если он не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер.

Американские средства слежения подтвердили, что "Ангосат" не упал и находится на орбите, указал представитель отрасли.

Аппарат застрахован в компаниях "Согаз" и "ВТБ Страхование" на 121 миллион долларов.

"Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте. Контракт на создание спутника РКК "Энергия" и ангольское Министерство телекоммуникаций и информационных технологий заключили в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013-м.

Аппарат создали на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства. Масса спутника составляет 1647 килограммов. Он оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительную коррекцию орбитального положения.