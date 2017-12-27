Россия вывела на расчетную орбиту первый спутник связи Анголы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1. Об этом РИА Новости сообщил представитель Роскосмоса.

Успешное отделение спутника от разгонного блока произошло в 6:54 по московскому времени.

Ракету-носитель запустили с Байконура 26 декабря.

AngoSat обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы и всей остальной Африки.

В 2009 году РКК "Энергия" и ангольские власти договорились о создании AngoSat на основе новой служебной платформы, которая состоит из компонентов российского производства.

На аппарате установили электроракетную двигательную установку, которая позволяет проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения. В работах по спутнику "Ангосат" впервые применялся стенд виртуальной реальности, созданный в РКК "Энергия".