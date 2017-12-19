Советский спутник-разведчик рухнул в Тихий океан

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Советский разведывательный спутник "Целина-Д" исчез с радаров над территорией Южной Америки и, предположительно, упал в Тихий океан. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, представленные на сайте Satflare.com.

Военный спутник перестал отслеживаться 17 декабря в 19:39 по московскому времени. Это должно означать, что летательный аппарат окончательно сошел с орбиты и рухнул в Тихий океан.

На исчезновение "Целины-Д" с радаров также обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Джонатан Макдауэлл написал в своем Twitter-аккаунте, что последний раз местоположение разведывательного спутника было зафиксировано на его пути из Антарктики.

The Soviet signals intelligence satellite Ikar No. 630 (codename Kosmos-1346) reentered around 1630 UTC Dec 17 on a track from the Antarctic over S America to the NW Atlantic. — Jonathan McDowell (@planet4589) 18 декабря 2017 г.

"Целина-Д" ("Космос-1346") был сконструирован украинским КБ "Южное" им. М. К. Янгеля и запущен 31 марта 1982 года с космодрома Плесецк.

Специалисты из Командования воздушно-космической обороны Северной Америки уже несколько раз сообщали о возможном падении "Целины-Д". По прогнозам американских ученых, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты разведывательного спутника могли достигнуть земной поверхности 4 и 25 ноября 2017 года.