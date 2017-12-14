Экипаж "Союза МС-05" перешел с МКС на корабль

КОРОЛЁВ (Московская область), 14 дек — РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-05" попрощался с остающимися на Международной космической станции космонавтами, перешел на борт "Союза" и закрыл переходные люки между кораблем и станцией, сообщил РИА Новости представитель российского Центра управления полетами.

"Космонавт Сергей Рязанский и астронавты Рэндольф Брезник и Паоло Несполи перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-05" и задраили люки в 05.01 мск. Ожидается, что в 8.16 мск корабль отстыкуется от МКС и начнет возвращение на Землю", — сообщил представитель центра.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 11.38 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Экипаж пробыл на орбите 139 суток.